Grande Fratello | l’ottava edizione verso il prolungamento? Beatrice svela se resterà

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023)ilLuzzi si espone. Ecco cosa ha dichiarato, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è iniziata lo scorso 11 settembre. Da oltre tre mesi il reality show riserva numerose sorprese e novità. L’attriceLuzzi risulta essere una delle coinquilini più amate e anche la più discussa. Dal momento in cui è entrata nella Casa più spiata d’Italia, l’attrice si è ritrovata al centro di confronti, scontri e battibecchi. Nella scorsa puntata andata in onda lunedì in prima serata su Canale 5, l’attrice Sara Ricci ha fatto il suo ingresso nella Casa in qualità di concorrente. Le due colleghe, Sara esi ...