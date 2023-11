Grande Fratello | le parole di Anita Olivieri sul cuginetto dislessico fanno discutere | “Le parole sono pietre”

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Alper sfatare lo stereotipo delle “bionde” (che, per luogo comune, sarebbero un po’ svampite) la concorrente delsi è resa protagonista di un siparietto che sta facendo parecchio. In un’edizione che sarebbe dovuta essere la nemesi rispetto a quelle precedenti in cui se n’erano viste di tutti i colori (tra bullismi vari ed evenutali e scene assortite di cattivo gusto) la giovane capitolina se n’è uscita con delle frasi censurabili, con buona pace di Pier Silvio Berlusconi (che auspicava per quest’edizione un cambio di passo rispetto alle precedenti) Parlando di unin presenza degli altri inquilini della casa, las’è così esposta: “Poverino, è nato prematuro. Ce ...