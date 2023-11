Grande Fratello 2023 | Sophie Codegoni sbotta | “Mirko Brunetti illude le donne”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 22 novembre 2023)ha detto la sua sul percorso dialdurante l’ultima puntata del programma Casa Chi, giudicando in maniera negativa alcuni suoi comportamenti. Poi, l’influencer ha anche detto se sta dalla parte di Perla Vatiero o di Greta Rossetti e cosa crede che possa succedere nella casa più spiata d’Italia tra i due ex di Temptation Island.criticadurante la puntata di Casa Chi in cui era ospite l’ex concorrente delGiselda Torresan ha ...