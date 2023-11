Gran Premio di Abu Dhabi 2023 | orari e programmazione tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 22 novembre 2023) La Formula 1 delsi conclude con ildi Abu, sede dell’ultima gara della stagione, quindi assicuratevi di sapere come guardare la gara sul Circuito di Yas Marina in TV. Max Verstappen e la Red Bull vogliono chiudere in bellezza la loro stagione dopo quella che, statisticamente, è stata la più dominante di sempre in F1. Verstappen ha vinto tre volte ad Abue sarebbe uno shock se non arrivasse a quattro vittorie nel finale di stagione. Carlos Sainz è l’unico vincitore non appartenente alla Red Bull quest’anno e le ottime prestazioni della Ferrari in Brasile e a Las Vegas l’hanno portata a soli quattro punti dalla Mercedes nella lotta per il secondo posto nel campionato costruttori. La McLaren ha solo 11 punti di vantaggio sull’Aston Martin nella lotta per il quarto ...