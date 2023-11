Autonomia differenziata, la riforma può approdare in Aula. Zaia: 'Appuntamento con la storia'

Poi precisa: "La mia è una dichiarazione di voto a titolo personale, il senatoreesprimerà ... I due punti sono poi contenuti nel nostro programma di". Di sicuro il cammino dell'...

Cecchettin: Calenda, 'ennesimo piano del governo un grave errore' La Gazzetta del Mezzogiorno

Ultimo'ora: Governo: Calenda, 'Lollobrigida almeno si scusi' La Svolta

Una operazione di risanamento del “Sistema Taranto”

“si tenterà di trovare le risorse necessarie per andare avanti, cioè per sopravvivere per un mese, forse per due o forse addirittura per quattro mesi e poi di nuovo incontri a Palazzo Chigi con il Sin ...

Meloni contro Gruber: 'Pur di attaccarmi strumentalizzano le tragedie'

"Non so come facciano certe persone a trovare il coraggio di strumentalizzare anche le tragedie più orribili pur di attaccare il governo. Ora la nuova bizzarra tesi sostenuta da Lilli Gruber nella sua ...