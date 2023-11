Gomme auto bucate in un paese vicino Isernia | il colpevole è il cane Billy

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Quando ilci mette lo zampino. A Vastogirardi, undi 600 anime situato in provincia diin Molise per mesi gli abitanti si sono ritrovati ledanneggiate, con pneumatici forati da ignoti. I carabinieri, nonostante gli appostamenti, non erano riusciti a individuare i responsabili. Le indagini non avevano trascurato nulla dagli screzi tra abitanti alle intimidazioni, a vendette e ritorsioni, ma nessuno riusciva a venirne a capo. Alla fine, grazie all'installazione di alcune telecamere, la scoperta inattesa! Un, affetto da gengivite, è stato immortalato nei video mentre aggredisce gli pneumatici.Le prime indaginiLa prima denuncia di danneggiamento risale alla seconda metà del luglio scorso per un'lasciata in sosta. Alla fine di ...