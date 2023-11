Golf, riparte il DP World Tour: cinque azzurri a Johannesburg, Bovari a Brisbane

La nuova stagione del DP World Tour riparte con un doppio appuntamento. Dal 23 al 26 novembre sono infatti in programma l' Australian PGA Championship a Brisbane e ilOpen a Johannesburg . Tanti italiani presenti sul green, determinati ad inaugurare al meglio il nuovo anno. In Australia ci sarà Pietro Bovari , alla seconda gara da professionista, che dovrà ...

DP World Tour: cinque azzurri al Joburg Open FederGolf

Ecco il DP Tour 2024, attesa per Manassero in Sudafrica - News Agenzia ANSA

Golf: Joburg Open. Cinque azzurri al via in Sudafrica

Sul green di scena Scalise, Pavan, Manassero, Laporta e Paratore ROMA (ITALPRESS) - Prende il via la stagione 2024 del DP World Tour, a soli ...

Golf betting tips: Australian PGA Championship and Joburg Open

On Thursday morning, it’s the turn of the Joburg Open, for which South Africa’s Dean Burmester is the 11/1 favourite at Houghton Golf Club ahead of 12/1 shot Christiaan Bezuidenhout. Already used the ...