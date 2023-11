Gli studenti di un liceo di Roma attaccano post it con nomi delle donne uccise | “Tenerle vive nella nostra memoria quotidiana”

La classifica Eduscopio della Fondazione Agnelli è una risorsa per chi cerca un consiglio orientativo - cosa che purtroppo la scuola non riesce più a fare - limitandosi a ratificare il profitto scolastico degli studenti - anziché aiutarli a capire quale strada è migliore per loro. Ecco allora gli istituti migliori - da Monreale a Desenzano del Garda - da Cinisello Balsamo a Torre del Greco