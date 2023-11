Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli parlano della loro rottura | “Mancanze e dubbi”

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione È finita la storia tra? Da giorni non si parla d’altro e, grazie anche alle indiscrezioni di Fabrizio Corona, i fan non fanno altro che chiedersi se i due si siano davvero lasciati. Secondo la fonte, la storia tra i due sarebbe finita da tempo, ma non avevano trovato la modalità con cui annunciarlo. La coppia, si sa, è una macchina mediatica e avrebbe continuato a far finta di stare insieme soltanto per lavoro. Effettivamente, suiprofili social, a parte ...