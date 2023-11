Giulia? L' uomo è fatto così | mio nonno | Mauro Corona | un' agghiacciante confessione

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Anche Bianca Berlinguer ha voluto aprire la sua trasmissione di ieri sera su ReteQuattro commentando la drammatica morte diCecchettin, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta. Con leiche non si dà pace per l'ennesimo femminicidio. "Questa giovinetta ha tribolato, ha vissuto l'orrore, ha capito cosa le stava succedendo. Ma come si fa?", chiede sconsolato lo scrittore che affida pure alle telecamere di E' sempre Cartabianca un'inedita vicenda personale che lo ha profondamente segnato. "È difficilissimo scrostare questa abitudine, io l'ho visto a casa mia", dice facendo riferimento indirettamente alla sua infanzia, condizionata da un padre violento e dalla fuga della madre, che ha lasciato la famiglia per anni. "Mioprese un tizzone e colpì mia nonna, che aveva dato una risposta ...

"Per insegnargli a essere uomo" : il gesto straziante davanti a casa di Giulia. La furia della sorella : "Non lo permetterò mai"

Maltempo, spettacolare tromba d'aria ad Amalfi.

In Veneto e Friuli - Venezial'allerta è rossa, arancione in altre nove regioni, tra cui la ... E proprio in Toscana un85enne è stato trovato morto il 2 novembre, nella sua abitazione al ...

Omicidio Giulia Cecchettin. Germania concede l'estradizione, Filippo Turetta può tornare in Italia - Giudice tedesco concede nullaosta alla consegna di Filippo Turetta. Il 22enne può tornare in Italia - Giudice tedesco concede nullaosta alla consegna di Filippo RaiNews

L'uomo senza valori: ecco la radice della tragedia di Giulia Cecchettin CulturaIdentità

Omicidio Giulia Cecchettin, su facebook compaiono gruppi da brividi: “Le bimbe di Filippo Turetta”

"Siamo contro l'accanimento nei confronti di Filippo, siamo persone che provano dei sentimenti per lui e si augurano di poterlo conoscere al più presto", con queste parole presentavano il gruppo origi ...

Che cos’è il patriarcato e perché ora se ne parla tanto

“Nessun uomo è buono se non fa nulla per smantellare la società ... antiviolenza e bisogna dare la possibilità di chiedere aiuto a chi ne ha bisogno. Per Giulia non fate un minuto di silenzio, per ...