Giulia Cecchettin | Turetta | Ho pensato di farla finita Germania concede l' estradizione

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il Tribunale regionale superiore di Naumburg ha dato il via libera all'di Filippoin Italia. Il 22enne, arrestato ine al momento rinchiuso nel carcere di Halle accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata, ha dato il proprio consenso a venire consegnato alle autorità italiane. "La consegna del cittadino italiano è stata autorizzata oggi dalla Procura Generale di Naumburg, per cui il suo trasferimento alla custodia delle autorità italiane avverrà entro alcuni giorni", ha comunicato all'Ansa una magistrata della Procura generale regionale della Sassonia-Anhalt, la procuratrice e capo Tatjana Letz. Secondo quanto emerge dal verbale dell'arresto,ha raccontato ai poliziotti tedeschi di avere"più volte di ...

Giulia Cecchettin - i genitori di Filippo Turetta : "Non siamo una famiglia patriarcale - il suo cervello non ha funzionato". Tra qualche giorno sarà in Italia

Morte Giulia Cecchettin - tribunale tedesco : ok all'estradizione di Filippo Turetta | La procuratrice Letz : "In Italia tra qualche giorno"

Iniziato JOB&Orienta 2023, il futuro passa da qui

In apertura di evento un minuto di silenzio per ricordare. Quattro dense giornate in cui il Salone diventa a livello nazionale il luogo accreditato e riconosciuto in cui fare il ...

Giulia Cecchettin, il video choc: tenta di fuggire dall'auto dopo essere stata accoltellata

Spunta un nuovo video della notte di follia tra Vigonovo e Fossò che ha sconvolto l’Italia. Delle immagini visionate dal Gazzettino che ...

Violenza donne, Schlein: “Non assistere a strage, patriarcato tossico esiste”

"Tra qualche giorno è il 25 di novembre, la giornata internazionale contro la violenza di genere. La tragedia di Giulia Cecchettin ci ha scosso tutti nel ...