Giulia Cecchettin | quel vocale inviato alle amiche | “Ho paura si faccia male”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 22 novembre 2023)suein un gruppo WhatsApp in cui parla proprio di colui che le ha tolto la vita, Filippo Turetta Ansie, preoccupazioni, ma solamente per colui che invece le ha tolto la vita. Premurosa, buona ed esemplare: questo era. Nonostante il rapporto sentimentale tra i due fosse terminato nel mese di agosto, la studentessa 22enne non voleva lasciarlo solo. Perche potesse farsi del. Ed invece, purtroppo, è accaduto esattamente il contrario. Nel frattempo spunta unche la ragazza hasuesu un gruppo WhatsApp. Il tutto dopo che la loro ...