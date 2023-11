Giulia Cecchettin | quel vocale inviato alle amiche | “Ho paura si faccia del male”

(Di mercoledì 22 novembre 2023)suein un gruppo WhatsApp in cui parla proprio di colui che le ha tolto la vita, Filippo Turetta Ansie, preoccupazioni, ma solamente per colui che invece le ha tolto la vita. Premurosa, buona ed esemplare: questo era. Nonostante il rapporto sentimentale tra i due fosse terminato nel mese di agosto, la studentessa 22enne non voleva lasciarlo solo. Perche potesse farsi del. Ed invece, purtroppo, è accaduto esattamente il contrario. Nel frattempo spunta unche la ragazza hasuesu un gruppo WhatsApp. Il tutto dopo che la loro ...

Stasera Italia, Scaraffia svela il retroscena su Turetta: "Con chi dormiva"

Filippo Turetta è stato arrestato e ora si trova in un carcere della Germania. In molti, però, si stanno chiedendo se, in qualche modo, possa configurarsi per lui l'infermità mentale. Lo sottolinea la ...

Gino Cecchettin, chi è il papà di Giulia: il lavoro, l'azienda e la passione per le escursioni e la danza ilmessaggero.it

Giulia Cecchettin, l'audio alle amiche su Filippo: «Vorrei sparire dalla sua vita ma non posso. Ho paura che si faccia male»

Un audio di Giulia Cecchettin mentre parla di Filippo Turetta alle amiche è stato trasmesso dal Tg1 nell'edizione delle 20. Una confidenza che racconta la sua sofferenza, ...

"Sarà consegnato all'Italia". Turetta pronto al trasferimento. Ecco quando

Il rientro di Filippo Turetta in Italia potrebbe avvenire già nella giornata di venerdì. Il ragazzo veneto, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, sua ex fidanzata, si trova attualmente recluso ...