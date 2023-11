Giulia Cecchettin | papà Filippo Turetta | “Non siamo famiglia patriarcale”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Morte, arriva il comunicato da parte delladi, ovvero l’assassino della studentessa 22enne In attesa dei risultati dell’autopsia sul corpo della povera, negli ultimi minuti sono arrivate alcune dichiarazioni da parte delladi. Ovvero colui che ha ucciso la studentessa 22enne e che ha tentato la fuga, poi terminata, in Germania dove è stato arrestato dalla polizia. In questo momento il killer si trova in carcere ed è in attesa dell’estradizione che lo riporterà nel nostro Paese. Ildi(Ansa Foto) Notizie.comCome riportato in precedenza, però, la ...