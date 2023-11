Giulia Cecchettin | ok Germania per estradizione di Filippo Turetta

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Morte, arriva l’ok definitivo dallain merito all’del suo killer,La notizia è di pochissimi minuti fa ed arriva direttamente dalladove il tribunale ha dato il suo definitivo “via libera” per quanto riguarda l’di. Ricordiamo che il killer diè stato individuato e fermato dalla polizia tedesca mentre girovagava con l’auto in quel di Lipsia. Da quel momento si sono aperte le porte del carcere di Halle, dove si trova da qualche giorno. Una decisione che verrà comunicata direttamente al ministero della Giustizia.(Ansa Foto) ...

I giudici tedeschi hanno dato il via libera alla consegna alle autorità italiane di Filippo Turetta, arrestato su mandato di arresto europeo per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. In una ...

Turetta agrees to be handed over to Italy

(ANSA) - ROME, NOV 22 - Filippo Turetta, the 22-year-old Padua university biomedical engineering student under investigation for the femicide of his ex girlfriend, 22-year-old course mate Giulia ...