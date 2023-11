Giulia Cecchettin | l' audio alle amiche | «Non sopporto più Filippo | vorrei sparire ma ho paura che possa farsi del male»

Giulia Cecchettin - l’audio alle amiche a Chi l’ha visto : “Vorrei non vederlo più” - le parole su Turetta

Giulia Cecchettin - l'amica : «Filippo prometteva di cambiare ma era sempre più ossessivo. Le diceva : "Senza di te la mia vita non ha senso"»

Giulia Cecchettin - le ultime ore. La commessa di Marghera : «La sera in cui è morta era in negozio - doveva comprare delle scarpe». La cena con Filippo - lei pagò il conto

Giulia Cecchettin, l'audio in cui parlava di Filippo Turetta: 'Vorrei sparire dalla sua vita'

Lo diceva in un audio inviato alle sue amiche39 giorni prima di sparire ed essere uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta . Il contenuto dell'audio è stato anticipato dal tg1 e da ...

Gino Cecchettin, chi è il papà di Giulia: il lavoro, l'azienda e la passione per le escursioni e la danza ilmessaggero.it

Giulia Cecchettin, Chi l'ha visto: l'auto in giro per 32 minuti, qualcuno l'ha cercata Il giallo della denuncia

Il ragazzo aveva avvertito le forze dell'ordine poi è andato dal padre di Giulia, il giorno dopo, secondo quanto si legge nell'ordinanza mandata in onda su Chi l'Ha Visto In studio sottolineano come ...

L’audio di Giulia alle amiche: “Vorrei che sparisse, ma ho paura che si faccia del male”

Così Giulia parlava di Turetta, 39 giorni prima di essere uccisa: “Non ce la faccio più, vorrei non sentirlo. Ma lui dice che pensa solo ad ammazzarsi e mi sento in colpa”. I vocali fatti ascoltare a ...