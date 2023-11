(Di mercoledì 22 novembre 2023) ROMA - Mentre l'Italia è ancora sotto shock per la tragica morte di, uccisa a 22 anni nei giorni scorsi (sotto accusa c'è il suo ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato in Germania) ...

Morte Giulia Cecchettin - tribunale tedesco : ok all'estradizione di Filippo Turetta - sarà in Italia venerdì | L'autopsia sul corpo di Giulia ...

“Mai più vittime” - a Roma il sit-in per Giulia Cecchettin e per le donne uccise : bruciati simbolicamente i fogli con la scritta “patriarcato”

Giulia Cecchettin, la confessione alle amiche in un drammatico audio

ROMA - Mentre l'Italia è ancora sotto shock per la tragica morte di, uccisa a 22 anni nei giorni scorsi (sotto accusa c'è il suo ex fidanzato Filippo Turetta, arrestato in Germania) , un audio inedito è stato recuperato dalla trasmissione 'Chi l'ha ...

Gino Cecchettin, chi è il papà di Giulia: il lavoro, l'azienda e la passione per le escursioni e la danza ilmessaggero.it

Adriano Celentano per Giulia Cecchettin: cambia l'Ave Maria e chiede di pregare «per noi uomini assassini»

Dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, che ha sconvolto tutto il paese per l'efferatezza con cui è stato commesso, anche uno dei cantanti italiani più amati, Adriano Celentano, si è espresso sulla ...

Fiaccolata per Giulia, il grido di Unimc: "Basta con la violenza"

Macerata, 22 novembre 2023 – Un minuto di silenzio per cominciare, un minuto di rumore per finire: folla in piazza alla fiaccolata in piazza della Libertà voluta dall’Università di Macerata, nel nome ...