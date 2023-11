Giulia Cecchettin | il video choc | tenta di fuggire dall' auto dopo essere stata accoltellata

Giulia Cecchettin ha lottato per 25 minuti, il Gip: 'Filippo Turetta pericoloso'

Venezia.ha lottato per quasi 25 minuti, ha cercato di fuggire. Accoltellata, inseguita e buttata a terra dal suo aggressore, ha quindi battuto la testa sullo spigolo di un marciapiede. In ...

Giuseppe Cruciani sbotta contro Elena Cecchettin: "Non mi sento colpevole di un c****, il colpevole è Turetta" Virgilio Notizie

Filippo Turetta, i genitori: “Non siamo una famiglia patriarcale, giudizi inutili in questo momento”

I genitori di Filippo Turetta, il 22enne che ha ucciso Giulia Cecchettin, sono tornati a manifestare il loro shock per quanto accaduto. I genitori di Filippo Turetta non riescono a credere all’incubo ...

A dirlo, in un'intervista al Corriere della Sera, i genitori di Filippo Turetta, Nicola ed Elisabetta. Il 22enne è in carcere in Germania per l'omicidio di Giulia Cecchettin, in attesa ...