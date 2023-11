Giulia Cecchettin | Filippo ha confessato in Germania La famiglia distrutta

(Di mercoledì 22 novembre 2023)Turetta hal’omicidio della sua ragazza,, immediatamente dopo essere stato fermato dalla polizia tedesca per una violazione del codice della strada. “Ho ucciso la mia ragazza,” queste le parole di Turetta che hanno segnato la fine di una fuga costellata di interrogativi e che hanno aperto un capitolo oscuro in una storia già di per sé tragica. La confessione, sebbene spontanea, potrebbe non essere ammissibile in aula a causa delle circostanze in cui è stata effettuata. I genitori di Turetta, Nicola ed Elisabetta, si trovano a difendere l’integrità della loro: “La nostra non è unapatriarcale,” hanno dichiarato, mentre cercano di elaborare la possibile catena di eventi che ha portato a un esito così tragico. “Forse voleva ...

Omicidio Giulia Cecchettin, l'ordinanza del gip: "Filippo disumano, può uccidere ancora"

È la sequenza che racconta come è morta, come il suo ex fidanzato l'ha ammazzata. Per Turetta, la gip ha chiesto la custodia in carcere, "in ragione della pericolosità sociale dell'...

Giulia Cecchettin, Salvini: «Contro i femminicidi la famiglia deve fare la famiglia: mamma e papà devono accorgersi dei ... Open

Gino Cecchettin, chi è il papà di Giulia: il lavoro, l'azienda e la passione per le escursioni ...

Pantana: "Basta con i soliti convegni, è ora di scendere in piazza"

Donne di tutta Italia si rivoltano contro la violenza sulle donne dopo l'ennesimo femminicidio. Mercoledì fiaccolata a Macerata in omaggio a Giulia, domani corteo arrabbiato. #NoAllaViolenza #GiuliaCe ...