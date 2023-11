Giulia Cecchettin e Filippo Turetta | cosa ci ha colpito così nel profondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L'omicidio die la fuga di. Una vicenda terribile, che è divampata in un modo impressionante: ha fatto breccia nelle coscienze di tutti. Una storia che più di molte altre ha bucato in maniera profonda le nostre menti. Ma perché? Abbiamo provato a riflettere per dare una risposta a questa domanda. Vetrina: Andrea Tempestini presenta un argomento del giorno La morte die la fuga dici hanel