Giulia Cecchettin | diciamo basta agli omicidi con i fatti

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L’o terribile della giovaneè solo l’ultimo di una serie interminabile ed agghiacciante di femminicidi. È un’emergenza divenuta orribile normalità nel nostro Paese. Le vittime hanno un nome solo: le donne. E i carnefici hanno un solo nome: gli uomini, di ogni età e classe sociale. Le donne continuano a subire quotidianamente violenze di ogni genere ed in ogni luogo: psicologiche, lavorative, morali, fisiche. E la statistica non rende l’enormità del fenomeno perché non tutte denunciano. Quindi conosciamo solo i casi più eclatanti ed efferati. E non di rado vengono scoraggiate a denunciare quelli che poi divengono assassini. Perciò è necessario lavorare su pedagogia culturale ed educazione sessuale sin dai primi anni di scuola. Vanno approvate leggi che tutelino in maniera più efficace le vittime sin dai primi ...