Giulia Cecchettin | De Luca alla Zanzara | “Io non mi sento colpevole in quanto maschio Schlein parla di patriarcato? No comment”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) “Io sinceramente non miinper l’uccisione di. Ellydi? . La responsabilità in questa vicenda è di questo criminale, quindi individuale“. Sono le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo Deche, ospite de La(Radio24), dissente prevedibilmente dsegretaria del suo partito e dsorella di, Elena, nei confronti della quale comunque accredita rispetto: “Se devo tradurre in termini per me accettabili le considerazioni di Elena, la metterei in questi termini: oggi nelle famiglie ormai da ...