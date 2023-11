Giulia Cecchettin | al corteo di Milano il dito medio indirizzato al Tribunale | “Simbolo del patriarcato e della violenza istituzionale”

Omicidio Cecchettin, Turetta confessa: "Ho cercato più volte di farla finita ma non ho avuto il coraggio"

Il legale: "Non escludiamo una perizia psichiatrica". Ha confessato di aver ucciso, Filippo Turetta, il ragazzo di 22 anni attualmente in arresto al supercarcere di Halle, in Germania, in attesa dell'estradizione in Italia, dopo una fuga durata più di una settimana.

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Da oggi c’è una legge che inasprisce le pene contro i femminicidi. Un passo in avanti importante per una battaglia difficile e che non finisce qui". Lo dice Chiara Braga, ...

Il minuto di rumore degli studenti dell'Università Statale di Milano in memoria di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio per mano del suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Tanti ...