Giornata mondiale contro la violenza sulle donne | tutti gli interventi di iCare in Valle Caudina e in Valle Telesina

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa speranza di ritrovare Giulia Cecchettin viva ha lasciato posto, da qualche giorno, a tristezza e rabbia nel cuore diper l’ennesimo crudele e orribile femminicidio (sono 105 leitaliane uccise in questo 2023). Come ogni anno, in occasione dellainternazionale per l’eliminazione dellale, la cooperativa sociale di comunità, attraverso la casa-rifugio di “Casa delle” e il Centro Anti“La Voce delle” di Montesarchio, vuole provare a dare un segno e una testimonianza ancora più evidenti sul territorio del suo prendersi cura dellevittime difisica e psicologica. Venerdì 24 ...