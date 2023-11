Giornata internazionale contro la violenza sulle donne : gli eventi in programma a Montalto

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - il progetto NoiNo.org

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Le iniziative a San Giovanni

Mostre e presentazioni di libri. L'assessore Ermini: "Eventi importanti anche alla luce di quello che sta avvenendo".

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la LND aderisce Tuttosport

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Le iniziative a San Giovanni LA NAZIONE

Gli eventi a Lecco per la giornata contro la violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Sistema territoriale antiviolenza in rete (di cui il Comune di Lecco è ente capofila) promuo ...

Mediaset, una campagna contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, Mediaset trasmetterà la sua nuova campagna a sostegno delle vittime su tutti i mezzi - TV, ...