Giornata contro la violenza sulle donne | gli interventi di iCare in Valle Telesina

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Comunicato Stampa – Giovanni Pio Marenna La speranza di ritrovare Giulia Cecchettin viva ha lasciato posto, da qualche giorno, a tristezza e rabbia nel cuore di tutti per l’ennesimo crudele e orribile femminicidio (sono 105 leitaliane uccise in … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Serie B : nel weekend pallone rosso per la giornata contro la violenza sulle donne

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne - tutti gli interventi di iCare in Valle Caudina e in Valle Telesina

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - il progetto NoiNo.org

Contrasto a violenza di genere, Generali inaugura panchina rossa: "Qui non c'è posto per la violenza"

A pochi giorni dal 25 novembre,mondiale per l'eliminazione della violenzale donne, Generali ha scelto di sottolineare attraverso questa iniziativa la necessità di sensibilizzare l'...

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre iniziative in tutta Italia. L’importanza della scuola Orizzonte Scuola

“Libere di essere”, contro la violenza sulle donne oltre la retorica

La prossima giornata internazionale di contrasto alla violenza contro le donne non sia solo una celebrazione retorica, per quanto possibile faremo di tutto perché ciò non accada. Proprio nei giorni ...

Violenza donne, Schlein: “Non assistere a strage, patriarcato tossico esiste”

"Tra qualche giorno è il 25 di novembre, la giornata internazionale contro la violenza di genere. La tragedia di Giulia Cecchettin ci ha scosso tutti nel ...