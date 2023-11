Gianni Alemanno sconterà la pena ai servizi sociali | sarà affidato a suor Paola

Leggi su tpi

(Di mercoledì 22 novembre 2023)andrà ai. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha accolto l’istanza dell’ex sindaco di Roma dopo la condanna a un anno e dieci mesi in uno dei filoni dell’inchiesta “Mondo di mezzo”., secondo quanto riportato da Il Tempo, dovrà trascorrere 22 mesi presso la struttura Solidarietà e Speranza di. La religiosa 75enne è nota al pubblico televisivo come personalità di “Quelli che il calcio”, a cui partecipava come tifosa della Lazio. La condanna per traffico di influenze illecite e finanziamento illecito riguarda lo sblocco di alcuni pagamenti da parte della società municipalizzata Eur Spa. È stata inflitta a febbraio 2022 dalla corte d’appello di Roma e successivamente confermata dalla Cassazione. In ...