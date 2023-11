Germania e Italia insieme rafforzano la difesa europea Parola dell’amb Lucas

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Gentili Ospiti, sono lieto che siate venuti in tanti al nostro ricevimento per celebrare l’anniversario della fondazione della Bundeswehr. La giornata di oggi è un’ottima opportunità prima di tutto per ringraziare l’, questo splendido Paese, per la sua straordinaria ospitalità. Le forze armate tedesche hanno oggi almeno 350 soldati di stanza in, sia nelle missioni Nato che nell’ambito della nostra cooperazione bilaterale. Questi militari e le loro famiglie, molti dei quali vivono nelle zone di Napoli, Catania o Ferrara, si sentono veramente a loro agio nella “bella”. Si trovano così bene che molti tornano più volte per ulteriori missioni ino rimangono nel Bel Paese anche dopo la fine del servizio. Questi soldati e queste soldatesse,alle loro famiglie, avvicinano i ...