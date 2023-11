Germania | arriva l’ok all’estradizione di Filippo Turetta Tajani | «Ringrazio la giustizia tedesca per i tempi rapidi»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il tribunale tedesco ha disposto l’estradizione per. Ora la decisione sarà comunicata al Ministero dellache chiederà a Ministero dell’Interno di disporre il trasferimento in Italia di. Intanto il ministro degli Esteri Antonioha dichiarato: «laper icon i quali ha operato, la nostra Ambasciata e le forze dell’ordine che stanno lavorando ininterrottamente per questo obiettivo», ha scritto su X.ha accettato una procedura semplificata di consegna all’Italia, rendendo quindi non più necessaria una decisione della Corte di Appello di Naumburg, la quale peraltro ha confermato la detenzione in carcere del giovane in ...