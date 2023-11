Genitori Online I bambini iperconnessi? Sono figli di adulti iperdistratti

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 22 novembre 2023) “Ah, senti chi parla!”. Quante volte i nostri, di fronte ai nostri rimproveri, potrebbero risponderci così. Spesso non ce ne rendiamo neppure conto, ma pretendiamo dae ragazzi il rispetto di regole che noi disattendiamo ogni giorno: anche davanti a loro, e in particolare nel rapporto con le nuove tecnologie. Ovvero nel modo in cui,, abitiamo il mondo. Save the Children lancia l’allarme dipendenzaper i più ...