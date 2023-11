Genitori di Filippo Turetta | alla disperata ricerca di risposte sul figlio

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 22 novembre 2023) La tragica vicenda legata all’accusa di omicidio di Giulia Cecchettin da parte dicontinua a sconvolgere e a suscitare domande. In una toccante intervista al Corriere della sera, idicercano, difendendo il proprio ruolo educativo e sottolineando la loro incredulità. Contestano le accuse di patriarcato, negando di aver mai insegnato ala maltrattare le donne. Mentre continuano a esprimere dolore per la morte di Giulia, cercano di comprendere l’inaspettato comportamento die il motivo dietro l’atroce evento. La difesa deidiNicola ed Elisabettasi sono aperti in un’intervista per difendere il loro ruolo educativo ...