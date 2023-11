(Di mercoledì 22 novembre 2023) Laci sarà. Insieme a uno scambio fra 50israeliani e 150 detenuti palestinesi. Hamas ha annunciato che dovrebbe iniziare giovedì alle 10 del mattino (le 9 in Italia) anche se non ci sono conferme ufficiali da parte del governo di Gerusalemme L'articolo proviene da Firenze Post.

Israele - scatta fase 3 verso Gaza City - Netanyahu : "Nessuna tregua - è tempo di guerra" - Putin : "La Pax americana non esiste più"

Gaza - il capo di Hezbollah : “Anche noi siamo in guerra” (ma dal Libano non la fa scattare)

Medio Oriente, scatta la tregua a Gaza, con lo scambio di 50 ostatti con 150 detenuti palestinesi

L'accordo prevede inoltre il passaggio di almeno 300 camion dal valico di Rafah di aiuti al giorno diretti a. L'accordo è stato salutato con favore dal mondo arabo, a cominciare dal presidente palestinese Abu Mazen che ha chiesto al tempo stesso "soluzioni più ampie" nel conflitto.

Medio Oriente, scatta la tregua a Gaza, con lo scambio di 50 ostatti ... Agenzia ANSA

Gaza: scatta la tregua. Gli ostaggi saranno rilasciati al valico di Rafah Firenze Post

Gaza: scatta la tregua. Gli ostaggi saranno rilasciati al valico di Rafah

La tregua ci sarà. Insieme a uno scambio fra 50 ostaggi israeliani e 150 detenuti palestinesi. Hamas ha annunciato che dovrebbe iniziare giovedì alle 10 del mattino (le 9 in Italia) anche se non ci so ...

Israele-Hamas, tregua da domani a Gaza con primo rilascio ostaggi

Qatar: "Tregua di 4 giorni, ma c'è possibilità che duri di più". Hamas: "150 i prigionieri palestinesi che saranno rilasciati dalle carceri israeliane" ...