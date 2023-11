Gaza | l’appello di rom e sinti a Israele | “Auschwitz ci ha insegnato che non si uccidono i bambini”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 novembre 2023) “Abbiamo fatto insieme, rom,ed ebrei, un pezzo della nostra strada su questo mondo”, scrive l’associazione Kethane – Insieme – Rom eper l’Italia, chiedendo il cessate il fuoco in Palestina. Il “pezzo di strada” evocato è “quello più feroce e devastante, quello che segna il futuro delle generazioni: abbiamo condiviso, forni crematori, leggi razziali, torture inconcepibili, nel destino di essere considerati popoli da sterminare, da estinguere per quello che eravamo, “zingari”, ebrei”. Ed è questo percorso comune che spinge l’associazione di rom ea rivolgere il suo appello a: “Per questo ci sentiamo autorizzati a rivolgerci a voi come fratelli, anche se dopole nostre strade si sono divise. Diversi erano i modi di superare il trauma, di ...