Gasperini | «Ilicic era da Pallone d’Oro Andai in clinica a trovarlo | aveva perso 10 chili»

(Di mercoledì 22 novembre 2023) “In passato sono stato vicino alla Nazionale. Ci fu un momento in cui mi contattò Marcello Lippi. Alla fine, però, la scelta ricadde su Ventura“. Gian Pieroparla a Radio Serie A, della sua carriera, e anche del prossimo incontro contro il Napoli (“Sarà fondamentale per loro che hanno avuto un cambiamento, ma anche per noi visto che inizieremo una serie di partite importanti”). “nalmente mi ritengo più pronto per una squadra di club, anche se sarebbe impossibile dire di no alla Nazionale. Al giorno d’occhi è molto faticoso allenare una nazionale perché la sovrapposizioni di partite è incredibile. Quando smetterò? Non ci ho ancora pensato. Allenare mi piace e finché sarà possibile continuerò. Dittatore? Pur di fare titoli si raccontano le cose in maniera sbagliata. Credo sarebbe importante un po’ di onestà intellettuale“. Tra l’Atalanta ...