Gare truccate | 13 indagati nel beneventano Arrestato il sindaco di Valle Caudio fresco di passaggio a Fratelli d’Italia

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Una dozzina di giorni fa era stato nominato responsabile provinciale Autonomie Locali dia Benevento, il giusto riconoscimento per l’ingresso nel partito di Giorgia Meloni in un’area geografica dove i non mastelliani sono una rarità. Ma Gennaro Caporaso,di(Bn) e presidente della Comunità Montana del Taburno, non ha avuto molto tempo per festeggiare il nuovo incarico: da stamane è agli arresti domiciliari con accuse di turbativa d’asta “in ordine alla sistematica attuazione di un personale modus operandi volto a turbare la regolarità di alcune procedure del Comune”, si legge in un comunicato diffuso dal procuratore capo di Benevento Aldo Policastro. Tre le misure cautelari – un imprenditore in carcere, un vigile urbano con l’obbligo di firma – 13 gli ...