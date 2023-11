Gara gastronomica a Bacoli | ecco come inviare la candidatura

Leggi su ilblogdigio

(Di mercoledì 22 novembre 2023) ANTEAS AMICI DEI CAMPI FLEGREI APS ha organizzato per sabato 29 novembre alle ore 16 la“UN DOLCE PER UN SORRISO”, presso il Centro di Riabilitazione per persone con problemi fisici a, in Via Campi Elisi 1. Sarà un pomeriggio di allegria degustando i dolci che saranno elaborati dai soci over e Il Blog di Giò.