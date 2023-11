Furlani | «Vogliamo vincere! Recuperare 8 punti dalla vetta»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Giorgio, tra i tanti temi toccati nella lunga intervista concessa a Radio Serie A, ha parlato della lotta scudetto in Serie A delineando gli obiettivi del Milan OBIETTIVO –traccia la rotta per il Milan in campionato. Ecco le sue parole: «Stadio? Purtroppo per anni abbiamo provato a fare un progetto che chiamerò “San Siro 2” che non è mai decollato. Come Milan abbiamo deciso di andare a San Donato. Abbiamo presentato un progetto che ci consenta di fare uno stadio da 70mila posti. Spero che questa sarà una storia diversa. Milan a -8? Noiamo a vincere. Abbiamo avuto qualche settimana difficile, ma ci siamo messi a lavorare. Obiettivo èquegli 8» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...