Frosinone | si ubriaca a 11 anni con la sambuca e finisce in coma etilico | indagini su chi ha venduto l’alcol

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 novembre 2023)indopo aver bevuto. Un ragazzino di 11, originario di Isola Liri, nel Frusinate, è stato salvato dai medici dell’ospedale di Sora. È accaduto nella sera di sabato, sabato 18 novembre, quando un gruppo di amici, tutti ragazzini, nota – scrive il Corriere della Sera – che un loro coetaneo sta male, inciampa e cade a terra dopo aver bevuto 4 bicchieri di, uno dietro l’altro. «Abbiamo bevuto come spesso facciamo la sera. Non pensavamo di aver esagerato», hanno detto i giovani, che in quell’occasione hanno subito richiesto l’intervento del 118. All’ospedale i medici capiscono subito la gravità della situazione: il ragazzino è caduto inall’ospedale e durante la notte si ...