“Freddo choc già nei prossimi giorni” Meteo | Italia al gelo con Attila | temperature sotto zero e neve per 10 giorni

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Arriverà dal weekend la prima sciabolata artica didell’inverno. Si tratta del primo e lungodella stagione, visto che fino a oggi lesono sempre state al di sopra della media stagionale. Questa volta, ilarriverà conal didella media stagionale di ben dieci gradi e durerà per almeno dieci. Come riporta ilrologo del sito www.iL.it Lorenzo Tedici, la prima irruzione artica della stagione colpirà tutto lo Stivale durerà una decina die lescenderanno drasticamente di oltre dieci gradi arrivando a toccare lo, ma anche meno, per circa duna decina di ...