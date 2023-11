Frasi sulla sopportazione | per trovare la pazienza e la forza di andare avanti

Leggi su dilei

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Ci vuole grande coraggio per sopportare e non arrendersi dalle difficoltà: quando la vita ci pone dostacoli che sembrano insormontabili, resistere alle avversità senza lasciarsiè una vera e propria prova di. Ma vale davvero la pena continuare a sopportare con? Forse a volte sarai stato tentato di cedere, pur sapendo che questo avrebbe significato perdere la battaglia. E, in effetti, alcune battaglie vale la pena perderle. Ma quelle più importanti, quelle dobbiamo vincerle. Su DiLei abbiamo raccolto alcune delle più belle, perla motivazione giusta perquando i momenti bui sembrano sopraffarti e temi di non farcela. ...