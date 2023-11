Francesco Totti non ne sapeva niente | come avrà reagito per “Unica”? Docufilm sulla Blasi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L’ex bomber della Romaera all’oscuro dell’uscita del” con protagonista l’ex moglie Ilary. Il documentario dove la showgirl si racconta e confessa i suoi più intimi segreti infatti è stato completamente girato in gran segreto, forse per non compromettere le riprese. C’è grande attesa per l’uscita su Netflix. I telespettatori sono in forte trepidazione in merito alle rivelazioni che lafarà sul famoso “ratto delle borse Chanel” e la questione dei Rolex. Siete curiosi di saperne di più? Di cosa parlerà “”? Il 24 novembre 2023 finalmente uscirà “”, il documentario che racconta la storia di Ilarye la separazione da. Il regista ...