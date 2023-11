Francesco Rocca | 2 MLN di euro per case rifugio e CAV

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 novembre 2023) “A Castel Gandolfo, questa mattina (22 novembre 2023), una importante iniziativa della Procura sul contrasto alla violenza di genere. Sono state 103 le donne vittime di femminicidio nel 2023. Non possiamo arrenderci a questi numeri, dobbiamo lavorare sulla cultura e sull’educazione perché, spesso, la repressione non basta. Nel Lazio investiamo 2 milioni diper le nostree per i Centri Antiviolenza, oltre a destinare quasi un milione diper progetti volti al contrasto del femminicidio. Dobbiamo fare rete: nessuna donna nel Lazio dovrà più sentirsi sola”. Così su Fb il presidente della Regione Lazio,. (Com/Red/ Dire)