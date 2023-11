Francesco Lollobrigida e il treno Frecciarossa

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Il ministro dell'Agricoltura ne ha fatto fermare uno per arrivare in orario a un impegno istituzionale, scrive il Fatto Quotidiano, e ne sono seguite forti polemiche

Treno Lollobrigida, il ministro lo fa fermare a Ciampino. Fratoianni (Si): irrispettoso verso lavoratori e studenti pendolari

Oggi non si parla d'altro: secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano il ministro dell'agricolturaavrebbe fatto fermare un treno Frecciarossa in ritardo e ottenuto di scendere a una fermata straordinaria a Ciampino , nei pressi di Roma. La vicenda, come scrive La Repubblica,...

Il ministro Lollobrigida, i lupi e "l'agricoltore come bioregolatore". Gli animalisti temono gli abbattimenti… La Stampa

Lollobrigida, proteggere la forza del marchio Made in Italy

Lo ha affermato il ministro delle Politiche agricole e sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, intervenendo in apertura della 32/a edizione di Job&Orienta alla Fiera di Verona. "L'Italia - ha ...

Il Frecciarossa è in ritardo, il ministro Lollobrigida lo fa fermare e scende

Avete capito bene: visto che il treno su cui viaggiava era in ritardo, il ministro Lollobrigida ha chiesto che il mezzo facesse una fermata straordinaria, facendolo scendere a Ciampino in modo da non ...