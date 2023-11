Forte scossa di terremoto a L’Aquila notizia in aggiornamento

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 22 novembre 2023) L'Aquila - Due forti scosse disono state avvertite dalla popolazione aquilana. La gente di è riversata in strada. 1. Trovati al sicuro: Cerca rifugio sotto un tavolo resistente o in un angolo della stanza lontano da finestre, specchi e oggetti appuntiti. 2. Proteggi la testa e il collo: Copri la testa e il collo con le mani e cerca di mantenere una posizione accucciata per ridurre il rischio di lesioni. 3. Rimani al chiuso: Evita di uscire all'aperto durante ilper ridurre il rischio di essere colpito da detriti o cadute. 4. Evacua l'edificio se necessario: Se l'edificio presenta danni evidenti o se le autorità locali consigliano di evacuare, fai affidamento su vie di uscita sicure e raggiungi un luogo più sicuro. 5. Preparati per le scosse di assestamento: Dopo il, sii pronto a gestire eventuali scosse ...