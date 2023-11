Formia Violenza sulle donne | l’iniziativa dell’Azione Cattolica e dell’associazione “V Bachelet”

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 22 novembre 2023)– In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della” l’Azioneparrocchia “Cuore Immacolato di Maria” e l’associazione culturale “Vittorio” danno appuntamento sabato 25 novembre, alle 17.30, presso il Villaggio Don Bosco, in via Appia Lato Napoli, 80, a. L’evento è promosso nell’ambito delle iniziative “Giovani per il bene L'articolo Temporeale Quotidiano.