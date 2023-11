(Di mercoledì 22 novembre 2023) La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo toscano, nei confronti di tre cittadini egiziani, di età compresa tra i 18 e i 23 anni,a vario titolo di, per lo più predatori, avvenuti la scorsa estate traL'articolo proviene daPost.

Anziano rapinato in strada : 'Firenze è cambiata - così non la riconosco'

Individuati gli autori della rapina ai danni di una coppia di anziani, sono due minorenni La squadra mobile ha raccolto una serie di indizi ...

Collocamento in comunità per uno, domiciliari per l'altro. Sono i provvedimenti restrittivi emessi dal Tribunale per i Minori dinei confronti dei due ragazzi che a fine giugno hannouna coppia di anziani in via Strozzi. All'epoca entrambi erano minorenni mentre ora, uno dei due è diventato maggiorenne. Devono ...

Firenze: rapinato rider alle Cascine. Arrestati tre giovani (accusati anche di altri reati ad Empoli) Firenze Post

Firenze, a 16 anni rapinato in strada: fermato un ladro, l'altro scappa Corriere Fiorentino

Notte choc per una ragazza: seguita e rapinata. L’uomo ha poi tentato di violentarla

E’ successo in Borgo Santi Aspostoli. La giovane è riuscita a mettere in fuga l'aggressore anche grazie all'intervento di alcuni residenti, svegliati dalle sue urla ...

Rapinano al rider la bici elettrica, in carcere in tre con precedenti a Firenze ed Empoli

Nei giorni scorsi la polizia di Firenze ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta ...