Firenze | assolto professore accusato di abusi sessuali su studentessa

(Di mercoledì 22 novembre 2023) (Adnkronos) – Il Tribunale dihaundi un liceo fiorentino che eradi violenza sessuale nei confronti di unache all'epoca dei fatti oggetto del procedimento aveva 16 anni. Le indagini, avviate in seguito a una lettera anonima, vennero condotte dalla squadra mobile di. Secondo le accuse, tra il giugno del 2019 e il luglio dell'anno successivo l'insegnate, cinquantenne, avrebbe costretto laa subire delle molestie. La presunta vittima, però, ha sempre negato di aver subitoe per questo al processo non si è costituita parte civile. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Violenza sessuale su una studentessa, prof assolto

Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a cinque anni per l'insegnante ma per il giudice: "Il fatto non sussiste"

Firenze, a processo per violenza sessuale su una studentessa: professore assolto Corriere Fiorentino

Processo a Ultima Generazione. Tutti assolti per il blitz agli Uffizi. E ... LA NAZIONE

Firenze, a processo per violenza sessuale su una studentessa: professore assolto

Il professore, 53 anni, del liceo Michelangiolo, era finito a processo per aver avuto una relazione di circa un anno con una sua allieva, all’epoca diciassettenne. Assolto perché «il fatto non sussist ...

Firenze, assolti ambientalisti ultima generazione

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...