Fiorentina | mercato in difesa | occhi su due ex Serie A

Mercato Napoli : Zanoli in uscita - la Fiorentina tenta il colpo

Calciomercato Fiorentina - prende forma la pista balcanica per rinforzare la fascia destra

Milan, Chukwueze - Pulisic: Pioli mette nuove ali

... con Giroud fuori controe Frosinone, sarà un'alternativa per la maglia da centravanti ... Ilestivo, di fatto, sarà chiamato a dare un'ennesima riprova della bontà delle scelte fatte, ...

Quanto è costato l'ultimo mercato della Fiorentina E quanto è stato incassato dalla società Tutte le cifre. La bilancia ... fiorentinanews.com

FIORENTINA, IN TURCHIA SI PENSA A KOUAMÉ - Sportmediaset Sport Mediaset

Al Torino manca un adeguato apporto dagli uomini di fascia, che devono fare decisamente di più

La classifica è corta e compatta con 11 squadre (Napoli 21 punti, Atalanta e Fiorentina 20, Roma e Bologna 18, Monza e Lazio 17, Torino 16, Frosinone 15, Genoa e Lecce 14) in 7 punti che occupano i ...

Milan sul mercato per correggersi. Ma c’è già Bennacer...

Una campagna acquisti da 10 giocatori per più di 130 milioni di euro, ma non tutti hanno rispettato le aspettative. I rossoneri proveranno ad aggiustare ciò che non va, a gennaio, ma il primo vero "nu ...