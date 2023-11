Fiorentina | Italiano vuole Holm per la corsia destra

(Di mercoledì 22 novembre 2023) Lasul mercato è alla ricerca di un rinforzo per la: Vincenzovorrebbe EmilLaè alla ricerca di un rinforzo per gli esterni e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo nome per la dirigenza viola è Emil. L’esterno ex Spezia piace molto a Vincenzoe ci sarebbe la disponibilità anche del terzino svedese, visto il poco minutaggio nell’Atalanta, dove ha giocato appena 132 minuti.

Milan-Fiorentina - difese decimate : emergenza anche per Italiano | News

Fiorentina - clamoroso cambio di modulo per Italiano in vista del Milan?

Milan-Fiorentina - tanti dubbi per Italiano : a destra possibile sorpresa

Milan-Fiorentina - oggi allenamento per i viola di Italiano : il punto

Chiesa via dalla Juventus: si chiude per 44 milioni

Federico Chiesa (LaPresse) - Calciomercato.itAdesso l'exè atteso come uno dei grandi ... L'attaccanteclasse '97 vuole ritrovare anche la via del gol in bianconero dopo la doppietta ...

Serie A, Italiano è il nono allenatore più pagato. Ma tiene dietro in classifica il tecnico di una big fiorentinanews.com

Derby d'Italia, Impallomeni a Tmw Radio: "Una vittoria Juve mi sorprenderebbe. Mi aspetto che l'Inter prenda la fuga giusta"

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Le sue considerazioni: Juventus-Inter sfida già decisiva "Non è decisiva, ma in caso di ...

Milan, contro la Fiorentina spazio a un tridente offensivo inedito

Pulisic al posto di Leao, Chukwueze a destra e in mezzo uno tra Jovic e Okafor. Parla l'AD Furlani: “Competitivi sì, ma non ad ogni costo. Togliere il Decreto Crescita è una follia” ...