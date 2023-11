Fiorella Mannoia cambia il finale della canzone | «Vi diremo ancora un altro…no»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 22 novembre 2023) «È un brano a cui sono molto legata, scritto da Enrico Ruggeri e da Luigi Schiavone e che ho portato a Sanremo nel lontano 1987… Ma ho deciso dire ilperché era giusto: dicevo sempre “Tiun altro sì”, ma non è mica vero… La cantavo e pensavo “non è mica detto, perché danno per scontato che dobbiamo dire un sì?”. Potrebbe essere un forse, o un no. E quando una donna dice no, con qualsiasi vestito, in qualsiasi circostanza e condizione, è no». Parola diche stasera si esibirà all’EuropAuditorium di Bologna con il grande jazzista Danilo Rea. E dato che la violenza sulle donne è sempre più un dibattito nel nostro paese l’artista, su Repubblica,il...